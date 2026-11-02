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Diyarbakır'da jandarmanın kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheliye işlem yapıldı

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Diyarbakır'da jandarmanın kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheliye işlem yapıldı
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Diyarbakır'da jandarmanın kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 26 olay meydana geldi, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 11 bin 174 paket kaçak sigara, 225 puro, 136 elektronik sigara ve 55 cep telefonu ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 26 olay meydana gelirken 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde, 11 bin 174 paket kaçak sigara, 225 adet puro, 136 adet elektronik sigara, 55 adet cep telefonu, 55 adet termos, 48 adet elektronik eşya, 20 paket ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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