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Diyarbakır'da 41 kilo esrar ele geçirildi, 18 şüpheliye işlem yapıldı

Diyarbakır'da 41 kilo esrar ele geçirildi, 18 şüpheliye işlem yapıldı
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 41 kilo esrar ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 41 kilo esrar maddesi ele geçirilirken 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, 119 olay meydana geldiği, 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı ve operasyonlar neticesinde 41.3 kilo esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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