Diyarbakır'da 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 21 kilo esrar ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi, 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 17 olay meydana gelirken 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 21 kilo esrar maddesi, 20 gram metamfetamin ele geçirildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı