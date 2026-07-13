Diyarbakır'da 107 kilo esrar maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 107 kilo esrar maddesi ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ile ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "164 olay meydana gelmiş, 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 42 kilo toz esrar maddesi, 65 kilo skunk esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı