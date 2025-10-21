Diyarbakır'da Jandarma Operasyonu: 64 Suçlu Yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 64 kişiyi yakaladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile icra edilen operasyonlarda; aralarında "Kasten Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Gece Vakti Silahla Yağma, Ruhsatsız Silah ve Mermileri Taşıma veya Bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10 yıl ve 20 yıl arası 4, 5 yıl ve 10 yıl arası 8, 2 yıl ve 5 yıl arası 15, 2 yıl altı 37 olmak üzere toplamda 64 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada yakalanan 64 kişinin adli makamlara sevk edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR