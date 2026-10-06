Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 10 bin 895 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 10 bin 895 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 28 olay meydana gelirken, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlar neticesinde 10 bin 895 paket kaçak sigara, 348 paket ısıtılmış tütün mamulü, 135 adet elektronik sigara, 100 adet puro, 40 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı