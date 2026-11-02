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Diyarbakır'da jandarma, çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakaladı

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Diyarbakır'da jandarma, çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakaladı
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Diyarbakır'da jandarmanın JASAT koordinesinde düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı. Valilik açıklamasına göre aralarında kasten öldürme ve hırsızlık gibi suçlar bulunan, 2 yıl altı ila 20 yıl hapis cezası olan kişiler adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile icra operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, aralarında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 2 yıl altı ila 20 yıl arasında hapis cezası bulunan 87 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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