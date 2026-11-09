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Diyarbakır'da jandarma, aranan 105 kişiyi yakalayıp adli makamlara sevk etti

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Diyarbakır'da jandarma, aranan 105 kişiyi yakalayıp adli makamlara sevk etti
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Diyarbakır Valiliği, jandarmanın JASAT koordinesindeki operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 105 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan 2 yıl altı ila 20 yıl arasında cezası bulunanlar da var.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonların icra edildiği belirtildi. Açıklamada, aralarında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek suçlarından 2 yıl altı ila 20 yıl arasında cezası olan kişilerin de bulunduğu 105 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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