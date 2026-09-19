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Diyarbakır'da itfaiye aracına yol vermeyen sürücü anonslara rağmen ilerledi

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Diyarbakır'da itfaiye aracına yol vermeyen sürücü anonslara rağmen ilerledi
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Diyarbakır'da dün akşam yangın ihbarı için harekete geçen itfaiye aracına sürücüler fermuar sistemiyle yol verdi; ancak bir otomobil sürücüsü anonslara rağmen yol vermeden ilerledi. Sürücünün itfaiye aracını engellemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da sürücüler vakaya giden itfaiye aracına yol vermek için fermuar sistemine geçti, sürücülerden biri anonsa rağmen yol vermeden kendisi ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine düşen yangın ihbarı için itfaiye ekipleri hızla çıkış yaparak olay yerine gitmek için harekete geçti. Silvan Bulvarı'nda sürücüler itfaiye aracına yol vermek için fermuar sistemine geçti. İtfaiye aracından yapılan anonslara rağmen otomobil sürücüsü yol vermeden kendisi ilerledi. Sürücünün itfaiye aracının geçişine engeli cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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