İşçi servisi yayaya çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada, işçi servisi yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak ters döndü. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olay sonrası meraklı sürücülerin neden olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

Diyarbakır'da, işçi servisi yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza sonrası servis aracı ters dönrken, olayda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu 10'uncu kilometrede bulunan Pirinçlik köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halinde olan 21 AAT 661 plakalı işçi servisi minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir Aslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdülkadir Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs şoförü ve 3 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Meraklı sürücüler maddi hasarlı kazaya neden oldu

Öte yandan, kazanın ardından durmak isteyen meraklı sürücüler nedeniyle aynı bölgede zincirleme trafik kazası yaşandı. Zincirleme kazaya 21 AET 576 plakalı halk otobüsü, 21 ACR 080 plakalı otomobil ve 21 AEG 987 plakalı ticari kargo aracı karıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

