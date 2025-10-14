Diyarbakır'da İş Yerine Kurşunlama Olayı: Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan R.D., suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklandı. Vali Zorluoğlu, suça geçit verilmeyeceğini açıkladı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağlar ilçemizde bir iş yerine yönelik kurşunlama olayı kısa sürede aydınlatılmış, şüpheli R.D. suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklanmıştır. Diyarbakır'da suça ve suçlulara geçit verilmeyecek, huzur ve güven ortamı kararlılıkla korunacaktır" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa