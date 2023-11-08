Diyarbakır'da İş Yerinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, iş yerine giderek tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, iş yerine giderek tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Kadir Güngör (35) ile iş yerine gelen S.B. arasında tartışma çıktı. İş yeri çalışanları tartışmayı ayırmaya çalıştığı esnada S.B., belinden çıkardığı silahla Güngör'ü göğsünden vurdu. Olayın 112 Acil Sağlı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Güngör, yapılın bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kadir Güngör'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR