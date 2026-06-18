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İş yerinde çıkan yangında alevlerin yükselmesi kameraya yansıdı

İş yerinde çıkan yangında alevlerin yükselmesi kameraya yansıdı
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Diyarbakır Kayapınar'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı kask kamerasına yansıdı, can kaybı yaşanmadı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında alevlerin yükselmesi kask kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir iş yerinden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında etkilenen olmadı. İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi kask kamerasına yansıdı. Görüntüde, iş yerinin dumanla kaplandığı, yangının çıkış noktasında alevlerin yükseldiği yer aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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