Diyarbakır'da İş Yeri Kurşunlama Olaylarına İki Tutuklama

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yaşanan kurşunlama olaylarına karışan iki şahsın tutuklandığını açıkladı. Vali Zorluoğlu, şehrin güvenliği konusunda kararlılık mesajı verdi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde iş yeri kurşunlama olaylarına karışan şahısların tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, 26 Temmuz 2025 ve 21 Ekim 2025 tarihlerinde merkez Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde iş yerlerine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda şüpheliler E.A. ve S.Ö., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Vali Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde iki ayrı iş yerine yapılan kurşunlama olaylarıyla ilgili olarak iki şüpheli yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Diyarbakır'da suça da suçluya da müsamaha yoktur" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
