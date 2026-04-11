Köprüden atlamak isteyen şahıs AFAD ve polis tarafından ikna edilerek kurtarıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde köprüden atlamak isteyen şahıs, AFAD ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesi Seyrantepe Köprüsü üzerinde bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Şahıs, AFAD ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek kurtarıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı