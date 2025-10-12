Haberler

Diyarbakır'da İnşaatta Yangın Paniği

Diyarbakır'da İnşaatta Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir inşaatta çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, olayda can kaybı yok ancak maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir bina inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay dün öğlen saatlerinde Hani ilçesinde meydana geldi. Bir inşaatın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada! Sahnede şarkı söylerken yere yığıldı
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.