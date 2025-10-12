Diyarbakır'da İnşaatta Yangın Paniği

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir bina inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay dün öğlen saatlerinde Hani ilçesinde meydana geldi. Bir inşaatın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR