Diyarbakır'da İnşaatta Yangın Paniği
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir inşaatta çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, olayda can kaybı yok ancak maddi hasar oluştu.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir bina inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay dün öğlen saatlerinde Hani ilçesinde meydana geldi. Bir inşaatın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa