Diyarbakır'da İki Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Diyarbakır'da İki Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ovabağ Mahallesi'nde iki tır, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
