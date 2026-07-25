Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kumluk mevkisinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı