Diyarbakır'da İki Gündür Kaybolan Kadın Ölü Bulundu

Diyarbakır'da İki Gündür Kaybolan Kadın Ölü Bulundu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 76 yaşındaki Seniha Çakmak'tan iki gündür haber alınamıyordu. İtfaiye ekipleri evine girdiğinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki gündür haber alınamayan kadın, itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 76 yaşındaki Seniha Çakmak'tan haber alınması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adres polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı açılmaması üzerine itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla daireye girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakmak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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