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Lastik ve kriko hırsızlığı kameraya yansıdı

Lastik ve kriko hırsızlığı kameraya yansıdı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki küçük çocuk, bir işletmeden araç lastiği ve kriko çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, çocukların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşları küçük iki çocuk, girdikleri bir işletmeden lastik ve kriko çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Koşuyolu semtinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkana gelen iki çocuk, iş yerinden araç lastiği ile kriko çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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