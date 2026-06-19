Lastik ve kriko hırsızlığı kameraya yansıdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşları küçük iki çocuk, girdikleri bir işletmeden lastik ve kriko çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Koşuyolu semtinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkana gelen iki çocuk, iş yerinden araç lastiği ile kriko çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı