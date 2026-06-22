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Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Çınar ilçesi Toraman Mahallesi mevkiinde aynı istikamette seyir halinde olan H.E. idaresindeki 34 BYA 844 otomobil ile A.K. idaresindeki 34 GMR 390 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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