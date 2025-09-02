Diyarbakır'da Hevsel Bahçelerinde Anız Yangını
Diyarbakır'ın Hevsel Bahçeleri'ndeki mısır tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçelerindeki mısır tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bölge dumanla kaplandı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa