Diyarbakır'da Hastane Otoparkında Yangın: Park Halindeki Otomobil Yandı
Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, şans eseri yangından etkilenen olmadı.
Diyarbakır'da hastane otoparkında yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açık otoparkında park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından etkilenen olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa