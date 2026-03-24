Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 111 kişi yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 111 kişi yakalandı
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 111 kişiyi düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Operasyonlar, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 111 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları operasyon düzenledi. İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 10-20 yıl arası 14, 5-10 yıl arası 26,

2-5 yıl arası 53 ve 2 yıl altı 18 olmak üzere toplamda 111 kişi yakalandı. Yakalanan 111 kişi adli makamlara sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
