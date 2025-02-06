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Diyarbakır'da hafif ticari araç yangında kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'da hafif ticari araç yangında kullanılamaz hale geldi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün ihbarı ile olay yerine müdahale eden ekipler yangını söndürdü; ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hafif ticari araç alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı Aram Tigram Caddesi'nde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında etkilenen olmaz araç, kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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