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Diyarbakır'da gece başlayan yangın söndürüldü

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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gece saatlerinde anız, ekin ve orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'da gece başlayan yangın söndürüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde gece saatlerinde anız, ekin ve orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, gece 02.00 sularında Hani ilçesi Okur, Çardaklı, Gürbüz köyü ve Sergen köylerinde anız, ekin ve orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, saatler süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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