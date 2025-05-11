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Diyarbakır'da Fotoğraf Çekerken Nehre Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Fotoğraf Çekerken Nehre Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde fotoğraf çekerken dengesini kaybedip Malabadi Çayı'na düşen 15 yaşındaki Mazlum Kılıç, arama çalışmaları sonucunda hayatını kaybetti. Uzmanlar, yaz aylarında çocukların su kenarlarında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybeden çocuk, düştüğü Malabadi Çayı'nda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Malabadi Çayı'nda fotoğraf çekmek isteyen Mazlum Kılıç (15), dengesini kaybedip kayalık alandan suya düştü. İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır ve Batman'dan AFAD, DÜAK, itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibinden Mehmet Aktan, yıllardan beri bölgede yaşanan boğulma olaylarının yüzde 80'inin bilinçsiz bir şekilde sulara yaklaşmak olduğunu belirterek, "Uyarılarımız aileleredir. Kesinlikle yaz aylarında çocuklarını takip etsinler. Havuzlara göndersinler. Nehirler yüzmek için değildir" dedi.

DÜAK Arama Kurtarma ekip lideri Mehmet Turgut Tayuzak ise, "Aileye başsağlığı diliyoruz. Umarım bundan sonra böyle vakalar olmaz. Rabbim sabır versin" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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