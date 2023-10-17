Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Kocaköy Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Kocaköy ilçesinde Kokulupınar Mahallesi mevkisinde uygulama yapıldı.

Uygulama noktasında hakkında 7 ayrı suçtan aranan ve 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.K. başkasına ait kimliği kullandığı tespit edilerek yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.