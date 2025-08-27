Diyarbakır'da feci kaza: Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Diyarbakır'da feci kaza: Tır sürücüsü hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde arkadan kamyona çarpan tırın sürücüsü Nazmi Kahraman kaza olayında hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kamyona arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin kırsal Kasımlı Mahallesi Yukarı Kaya Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki Nazmi Kahraman idaresindeki tır, saman yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. 112 acil sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saman yüklü kamyonun sürücüsü, yok kontrolünü yaptıktan sonra gideceği güzergahın şeridine girdiği, ilerledikten sonra tırın arkadan gelip kamyona çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

