Diyarbakır’da feci kaza: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride yuvarlandı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır-Silvan karayolu Kengerli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp karşı şeride savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı