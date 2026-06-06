Bugün saat 16.34'te Diyarbakır mahreçli servis edilen "Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı" başlıklı haberimizde yer alan 4 fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Haberde kullanılan 4 fotoğraf kaynaktan iptal edildi.
Bugün saat 16.34'te Diyarbakır mahreçli servis edilen "Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı" başlıklı haberimizde yer alan 4 fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı