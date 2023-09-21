Diyarbakır'da Ev Yemekleri Yapan Kadını Tabancayla Vuran Kadın Tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde ev yemekleri yapan G.K. isimli kadını, iş yerinin önünde tabancayla vuran N.U. isimli kadın, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev yemekleri yapan G.K. ile N.U. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.U., yanında getirdiği tabancayla G.K.'ya ateş etti. G.K., vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. G.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan N.U., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan N.U., cezaevine gönderildi. G.K.'nın ise tedavisi sürüyor.