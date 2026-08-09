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Bismil'de İki Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Bismil'de İki Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kooperatif ve Dumlupınar mahallelerinde dün gece saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle iki evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yangınlar, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında etkilenen olmazken evler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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