Diyarbakır'da Ev Yangını, Cadde Dumanla Kaplandı

Diyarbakır'da Ev Yangını, Cadde Dumanla Kaplandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu Mahalle Muhtarı ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, olayda yaralanan olmadı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu cadde dumanla kaplandı.

İlçenin Muradiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle Muhtarı Dilek Kaya ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda etkilenen olmazken, cadde bir süre dumanla kaplandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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