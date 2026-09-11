Haberler

Diyarbakır’da ev alevlere teslim oldu

Diyarbakır’da ev alevlere teslim oldu
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olay sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması nedeni ile itfaiyenin yangına müdahalesi uzun sürdü. Çevredeki vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay anında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın

MHP'den bomba Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa...
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Türkiye'nin 58 yıllık meyve suyu devi iflastan kurtuldu

İflasın eşiğine gelmişti! 58 yıllık Türk devi için karar çıktı
İstanbul'da otluk alanda yangın! Ekipler zamanla yarışıyor

İstanbul'da otluk alanda yangın! Ekipler zamanla yarışıyor
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir okulu patlayıcılarla yerle bir etti

Ateşkes falan dinlemediler! okulu havaya uçurdular