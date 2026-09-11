Diyarbakır’da ev alevlere teslim oldu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması faciayı önlerken, olay sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması nedeni ile itfaiyenin yangına müdahalesi uzun sürdü. Çevredeki vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay anında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı