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Diyarbakır'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir esnaf, tartıştığı müşterinin aracına ateş açtı. Sürücü ağır yaralanırken, kaldırıma çıkan araç ağaca çarparak durdu. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir esnaf, tartıştığı müşterinin aracına kurşun yağdırdı. Sürücü ağır yaralanırken, kaldırıma çıkan araç ağaca çarparak durabildi.

Olay, Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, esnaf ile müşteri arasında tartışma yaşandı. Daha sonra müşteri aracına binip uzaklaşırken, esnaf kendi otomobili ile şahsın peşine düştü. İsmi öğrenilemeyen esnafın ateş açması sonucu sürücü ağır yaralanırken, araç kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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