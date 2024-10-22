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Diyarbakır'da Eski Eşinin Saldırısına Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Eski Eşinin Saldırısına Uğrayan Kadın Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde eski eşi tarafından takip edilen Evin Demirtaş, kaçmaya çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde eski eşinden kaçan kadının öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak'ta Evin Demirtaş, eski eşi A.Ş. tarafından takip edilerek kaçmaya çalıştığı bir binanın girişinde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Demirtaş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yanda, Demirtaş'ın eski eşinin silahlı saldırısından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayapınar Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Suç

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