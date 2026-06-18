Diyarbakır'da yüzlerce dönüm ekili alan kül oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekili arazide çıkan yangın nedeni ile yüzlerce dönüm alan kül oldu.

Olay, Çınar ilçesine bağlı Karabudak köyünde meydana geldi. Ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar traktörlerine atlayarak yangına müdahale etmeye başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisi ile yayılırken, ekipler ve vatandaşların yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı