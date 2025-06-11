Diyarbakır'da Eczacı Cinayeti Zanlısı Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığı gerekçesiyle eczacıyı öldüren eski çalışan tutuklandı. Şüpheli, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yardımıyla tespit edilerek yakalandı.

Diyarbakır'da eczacı cinayeti zanlısı tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde maaşını alamadığı iddiasıyla eczacıyı öldüren şahıs, tutuklandı.

Dün, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız, caddede eski çalışanı M.M.'nin maaşını alamadığı iddiasıyla yaşadığı tartışmanın ardından silahla öldürüldü.

Polis, kaçan şüpheliyi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarından elde ettiği görüntülerle tespit etti. Şüpheli, saklandığı adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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