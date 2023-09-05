Diyarbakır'da düğünde silahlı saldırı: Damat ve bir çocuk yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda damat ve bir çocuk yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düğününde silahlı saldırıya uğrayan damat ile bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde bir düğün salonunda damat Ahmet E, gelin ile salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, damat ve seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan damat, yakınları tarafından özel bir hastaneye, çocuk da sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli S.A'yı gözaltına alındı.

Damadın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.