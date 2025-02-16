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Diyarbakır'da Düğün Salonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Düğün Salonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir düğün salonu önünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıların hastanelere kaldırılmasını sağladı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir düğün salonu önünde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda bir düğün salonuna gelen davetliler arasında salonun önünde belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yakınları tarafından araçla kentteki hastanelere götürüldü.

Polis, olayla ilgi inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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