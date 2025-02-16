Diyarbakır'da Düğün Salonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir düğün salonu önünde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda bir düğün salonuna gelen davetliler arasında salonun önünde belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yakınları tarafından araçla kentteki hastanelere götürüldü.

Polis, olayla ilgi inceleme başlattı. - DİYARBAKIR