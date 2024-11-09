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Diyarbakır'da Düğün Konvoyunda Trafik Kazası

Diyarbakır'da Düğün Konvoyunda Trafik Kazası
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazası, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazası saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bir caddede meydana geldi. Seyir halinde olan düğün konvoyundaki bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise çevredeki binadan konvoyu çeken bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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