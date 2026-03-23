Diyarbakır'da düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

Diyarbakır'da düğün konvoyunda yer alan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce direğe ardından başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Şanlıurfa yolundaki altgeçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda bulunan 48 J 6406 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine ardından da 34 TP 6925 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasında geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı