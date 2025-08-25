Diyarbakır'da Düğün Konvoyu Yangını Söndürdü

Diyarbakır'da havai fişekler inşaat alanındaki malzemeleri tutuşturdu, düğün konvoyundaki vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesinde dün gece saatlerinde bir grubun attığı havai fişekler, inşaat alanındaki malzemelerin tutuşmasına neden oldu. O sırada düğün konvoyundaki bazı vatandaşlar, araçları durdurup yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - DİYARBAKIR