Diyarbakır'da Düğün Konvoyu Yangını Söndürdü
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir grubun attığı havai fişekler inşaat alanına yangın çıkardı. Düğün konvoyundaki vatandaşlar hemen müdahale ederek yangını söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesinde dün gece saatlerinde bir grubun attığı havai fişekler, inşaat alanındaki malzemelerin tutuşmasına neden oldu. O sırada düğün konvoyundaki bazı vatandaşlar, araçları durdurup yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
