Diyarbakır'da Düğün Konvoyu Yangını Söndürdü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir grubun attığı havai fişekler inşaat alanına yangın çıkardı. Düğün konvoyundaki vatandaşlar hemen müdahale ederek yangını söndürdü.
Diyarbakır'da havai fişekler inşaat alanındaki malzemeleri tutuşturdu, düğün konvoyundaki vatandaşlar yangına müdahale ederek söndürdü.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesinde dün gece saatlerinde bir grubun attığı havai fişekler, inşaat alanındaki malzemelerin tutuşmasına neden oldu. O sırada düğün konvoyundaki bazı vatandaşlar, araçları durdurup yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa