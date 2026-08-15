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Düğün Hazırlığında Kaza: 3 Ölü, 11 Yaralı

Düğün Hazırlığında Kaza: 3 Ölü, 11 Yaralı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düğün hazırlığı yapan bir ailenin minibüsü devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, düğün hazırlığında olan ailenin minibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Lice-Kulp kara yolu Karahasan Mahallesi mevkisinde 41 AFM 446 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Tedavisi devam eden 11 yaralıdan 3'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Minibüstekilerin çeyiz taşıdığı, düğün hazırlığında olan aile olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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