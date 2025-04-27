Diyarbakır'da Direksiyon Eğitimi Sırasında Kaza: 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde direksiyon eğitimi alan bir kadının, piknik alanında yürüyen çifte çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde direksiyon eğitimi alan kadının, piknik alanında yürüyen çifte ve ardından ağaca çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Sur'un Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içinde 34 CRT 791 plakalı otomobil ile direksiyon eğitim alan kadın, önce piknik alanında yürüyüş yapan E.B. (44) ve eşine, daha sonra ağaca çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa