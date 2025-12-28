Diyarbakır'da cinayet: Eşini öldürüp toprağa gömdü

Diyarbakır'da dini nikahlı eşini öldürüp toprağa gömen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sur ilçesinde O.G. isimli şahıs, dini nikahlı eşi R.Y. ile tartıştı. O.G., R.Y.'yi öldürüp boş arazide toprağa gömdü. Yakınlarının kayıp haberi vermesi üzerine harekete ekipler, O.G.'yi gözaltına aldı. O.G.'nin eşini boğarak öldürdükten sonra toprağa gömdüğü belirlendi. O.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR