Haberler

Diyarbakır'da cinayet: Eşini öldürüp toprağa gömdü

Diyarbakır'da cinayet: Eşini öldürüp toprağa gömdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Sur ilçesinde O.G., dini nikahlı eşi R.Y.'yi tartışma sonrası boğarak öldürüp toprağa gömdü. Eşinin yakınlarının kayıp başvurusu üzerine harekete geçen jandarma, O.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Diyarbakır'da dini nikahlı eşini öldürüp toprağa gömen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sur ilçesinde O.G. isimli şahıs, dini nikahlı eşi R.Y. ile tartıştı. O.G., R.Y.'yi öldürüp boş arazide toprağa gömdü. Yakınlarının kayıp haberi vermesi üzerine harekete ekipler, O.G.'yi gözaltına aldı. O.G.'nin eşini boğarak öldürdükten sonra toprağa gömdüğü belirlendi. O.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor