Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 genç kayboldu - Haberler

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Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 genç kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 genç kayboldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne giren 3 genç akıntıda kayboldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Nehri'ne giren 3 genç akıntıda kayboldu.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 3 kişi, suda kayboldu. Fen Lisesi öğrencileri oldukları öğrenilen 4 arkadaş, serinlemek için bugün öğlen saatlerinde Tekel Fabrikası'nın olduğu bölgeden Dicle Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan 3 arkadaş suda kaybolurken, biri kıyıya ulaşmayı başardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bağıvar Dicle Sur 3. Sayfa Haberler

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