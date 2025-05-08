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Diyarbakır'da Çöpleri Dağıtan Şahıs Otomobile Saldırdı

Diyarbakır'da Çöpleri Dağıtan Şahıs Otomobile Saldırdı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, yola çöpleri dağıttıktan sonra otomobilin kapısını açmaya çalışarak sürücüye saldırmak istedi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da bir şahıs çöpleri dağıtıp yoldan geçen otomobile saldırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, çöpleri yola dağıtıp geçen bir otomobile saldırdı.

İlçenin Huzurevleri Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şahıs, önce çöpleri dağıttı, sonra yoldan geçen yoldan geçen bir otomobilin kapısını açmaya çalışıp saldırmak istedi. Otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaşırken başka bir otomobil sürücüsü ise geri giderek şahıstan uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın tüm bu anları bir daireden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - 3.Sayfa
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