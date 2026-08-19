Diyarbakır'da Çocukların Sunrooftan Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Diyarbakır'da çocukların sunrooftan çıkıp yaptığı tehlikeli yolculuk, seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, dün Diyarbakır-Ergani yolunda seyir halindeki bir otomobil, hızla sollama yaparak ilerlerdi. İki çocuğun da sunrooftan çıkıp bu tehlikeli yolculuğu yapması ise seyir halindeki başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı